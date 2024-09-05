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У Білорусі чути вибухи, в Гомельському районі збивають "Шахеди", - Беларускі Гаюн

Фото: іранський дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 вересня Білорусь збиває над своєю територією "Шахеди". Це ті дрони, які Росія запустила по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Беларускі Гаюн.

Зокрема, два дрони камікадзе зайшли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України. Це сталося приблизно о 01:08. Відомо, що "Шахеди" рухались у напрямку Гомеля.

За інформацією Беларускі Гаюн, близько 01:30 з аеродрому Барановичі у небо підняли черговий винищувач.

Вже о 01:34 та 01:36, у Гомельському районі чули два звуки вибухів. За попередньою інформацією, люди чують та бачать антидронову працю у небі на Білоруссю.

Пізніше, о 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опублікував відео, в якому, як стверджуються, палає та падає один зі збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Оновлено о 02:22

Повідомляється, що о 02:20 з Барановичів поспіль попрямував другий винищувач військово-повітряних сил Білорусі. Літак летить на південний схід.

Росія атакує Україну дронами

Зазначимо, що в ніч з 4 на 5 вересня Росія атакує Україну ударними дронами. Через це, станом на момент публікації новини, у більшості областей нашої країни оголошено тривогу.

Крім того, ще пізно ввечері, о 23-05, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців про зліт двох бортів Ту-22. Чи існує від них якась загроза, наразі невідомо.

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