У Білорусі чути вибухи, в Гомельському районі збивають "Шахеди", - Беларускі Гаюн

Зокрема, два дрони камікадзе зайшли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області України. Це сталося приблизно о 01:08. Відомо, що "Шахеди" рухались у напрямку Гомеля.

За інформацією Беларускі Гаюн, близько 01:30 з аеродрому Барановичі у небо підняли черговий винищувач.

Вже о 01:34 та 01:36, у Гомельському районі чули два звуки вибухів. За попередньою інформацією, люди чують та бачать антидронову працю у небі на Білоруссю.

Пізніше, о 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опублікував відео, в якому, як стверджуються, палає та падає один зі збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Оновлено о 02:22

Повідомляється, що о 02:20 з Барановичів поспіль попрямував другий винищувач військово-повітряних сил Білорусі. Літак летить на південний схід.