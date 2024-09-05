В Беларуси слышны взрывы, в Гомельском районе сбивают "Шахеды", - Беларускі Гаюн

В частности, два дрона камикадзе зашли в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины. Это произошло примерно в 01:08. Известно, что "Шахеды" двигались в направлении Гомеля.

По информации Белорусский Гаюн, около 01:30 с аэродрома Барановичи подняли в небо дежурный истребитель.

Уже в 01:34 и 01:36 в Гомельском районе слышали два звука взрывов. По предварительной информации, люди слышат и видят антидроновую работу в небе над Беларусью.

Позже, в 02:13, Telegram Беларускі Гаюн опубликовал видео, в котором, как утверждаются, пылает и падает один из сбитых дронов-камикадзе типа "Шахед".

Обновлено в 02:22

Сообщается, что в 02:20 из Барановичей подряд второй истребитель военно-воздушных сил Беларуси. Самолет летит на юго-восток.