У Білорусі будують пускову до "Орєшніка". ЗМІ з'ясували, наскільки реальні заяви Лукашенка

Що передувало

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь виготовляє пускові установки для "Орешника". За його словами, виготовлення кількох пускових установок для "Орешника" вже нібито завершується.

"Коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович (Володимир Путін, диктатор, - ред.)мене занурив, - виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти, і ми це робимо в Білорусі. Кілька пускових установок, які для "Орешника" призначені, ми сьогодні вже фактично закінчуємо. Від старшого брата (Росії - ред.) ракета потрібна буде", - заявив він.

Що кажуть у Defense Express

Як пише видання, нещодавно у мережі з'явилось коротке відео із випробувань в Мінську 6-вісного шасі, призначення якого публічно не розкривається. Попри те, що час дії на відео не розкривається, можна припустити, що там могло бути зафіксовано випробування шасі під пускову установку російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшник", він же "Кедр".

Однак варто зауважити, що білоруське оборонне підприємство "Мінський завод колісних тягачів" є виробником шасі відразу під кілька типів ракетних систем, які використовуються в збройних силах РФ.

Наразі мова про ОТРК "Іскандер", берегові ракетні комплекси "Бал" (під Х-35У) та "Бастіон", артилерійський береговий комплекс А-222 "Берег", антенний пост ЗРК С-400 та інші системи.

Беручи до уваги наявні зображення у відкритому доступі можна зробити висновок, що використання спецшасі від білоруського МКЗТ передбачалось і в рамках проекту балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж", котру РФ офіційно "призупинила" в 2018 році, та яка по факту виступила базою під "Орєшнік".

Однак базу для порівняння звужує те, що по РС-26 "Рубіж" самі росіяни та білоруси "світили" лише як ходовий макет у мінімум двох конфігураціях, а не мобільну ПУ в остаточній конфігурації; бо в рамках навіть цієї публікації можна побачити доступні зображення ходового макета під РС-26 "Рубіж", де шасі має і 8 осей, а в іншому варіанті - 6 осей.

Саме тому ц цьому випадку досить складно судити, наскільки суттєвими мали би бути відмінності по мобільній ПУ для РС-26 "Рубіж" та для БРСД "Орєшнік" відповідно.

Але порівняно із ходовим макетом по РС-26 "Рубіж", у продемонстрованому вище новому шасі від білоруського МКЗТ відрізняється як мінімум кількість осей та їх розміщення. Відмінності можуть проявлятись у силовій установці, масі ходової частини, швидкості руху та показнику корисного навантаження для цієї мобільної ПУ.

На тлі вищевикладеного необхідно озвучити два можливі варіанти:

перший - коли Лукашенко робив заяву про роботу місцевого ОПК над пусковою під "Орєшнік", то заява була правдивою, але нюанс в тому, що готового виробу поки нема, а шасі тільки проходить "обкатку";

другий - росіяни навмисно пішли на дезінформацію із "вкидом" відео про шасі, яке в теорії може взагалі не стосуватись історії з БРСД "Орєшнік, адже розуміння масогабаритних параметрів по мобільній ПУ може дати розуміння масогабаритних параметрів по самій ракеті.

"Орешник"

У листопаді минулого року Російська Федерація вперше застосувала під час повномасштабної війни ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. Після цього диктатор Путін визнав випробування цього виду озброєння.

Згодом з'явилась інформація про ймовірне розміщення "Орєшніков" на території Білорусі. Однак у Центрі протидії дезінформації назвали ці повідомлення спробою залякування. Керівник центру Андрій Коваленко також пояснив, що заяви про нібито зменшення часу підльоту ракети є частиною інформаційної операції РФ.