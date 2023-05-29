Білоруси будують фортифікаційні споруди для РФ у Херсонській області та Маріуполі, - ЦНС

"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група громадян із Білорусі залучалась до побудови фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Інша бригада білорусів виконувала роботи з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.

"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - додали у ЦНС.

Роль Білорусі в агресії РФ проти України

Білорусь із перших днів долучилася до агресії проти України, надала армії РФ свою територію для вторгнення і нападу на Київську область. Однак свої регулярні війська Білорусь в Україну не вводила.

Також Білорусь надала свої аеродроми для того, щоб російська авіація злітала з них і атакувала українські міста. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно підтримував проведення війни проти України російськими військовими.