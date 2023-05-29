Белорусы строят фортификационные сооружения для РФ в Херсонской области и Мариуполе, - ЦНС

"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа граждан из Беларуси привлекалась к построению фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области. Другая бригада белорусов выполняла работы по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси, все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", - добавили в ЦНС.

Роль Беларуси в агрессии РФ против Украины

Беларусь с первых дней присоединилась к агрессии против Украины, предоставила армии РФ свою территорию для вторжения и нападения на Киевскую область. Однако свои регулярные войска Беларусь в Украину не вводила.

Также Беларусь предоставила свои аэродромы для того, чтобы российская авиация взлетала с них и атаковала украинские города. Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично поддерживал проведение войны против Украины российскими военными.