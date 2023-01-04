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У Білорусі на автовокзалі закликають чоловіків з'явитися до військкомату

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Борисов, Середа 04 січня 2023 17:16
У Білорусі на автовокзалі закликають чоловіків з'явитися до військкомату Фото: У Білорусі на автовокзалі закликають чоловіків з'явитися до військкомату (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На автовокзалі білоруського міста Борисов закликають чоловіків віком від 18 до 60 років з'явитися до військкомату. Нібито для уточнення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення білоруського журналіста Франака Вячорка у Twitter.

"У білоруському Борисові, на автовокзалі, рядок, що біжить, говорить: "Усім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно з'явитися у військовий комісаріат для уточнення своїх даних". Наші активісти продовжують збирати інформацію про можливе втягування білорусів у війну", - написав він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Білорусі фіксують нарощування сил, проте поки що немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Детальніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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