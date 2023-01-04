У Білорусі на автовокзалі закликають чоловіків з'явитися до військкомату

На автовокзалі білоруського міста Борисов закликають чоловіків віком від 18 до 60 років з'явитися до військкомату. Нібито для уточнення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення білоруського журналіста Франака Вячорка у Twitter .

"У білоруському Борисові, на автовокзалі, рядок, що біжить, говорить: "Усім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно з'явитися у військовий комісаріат для уточнення своїх даних". Наші активісти продовжують збирати інформацію про можливе втягування білорусів у війну", - написав він.

У Bieloruský Barysau, на bus station, ticker says, "All male citizens з 18 до 60 років age should come to military commissariat to clarify їх data."

Наші діячі пом'якшують інформацію про те, що можливі тремтіння беларусів у війну. pic.twitter.com/t5xK8fjI88 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 4, 2023

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Білорусі фіксують нарощування сил, проте поки що немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Детальніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.