В Беларуси на автовокзале призывают мужчин явиться в военкомат

На автовокзале белорусского города Борисов призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкомат. Якобы для уточнения данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение белорусского журналиста Франака Вячорка в Twitter .

"В белорусском Борисове, на автовокзале, бегущая строка гласит: "Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо явиться в военный комиссариат для уточнения своих данных." Наши активисты продолжают собирать информацию о возможном втягивании белорусов в войну", - написал он.

In Belarusian Barysau, on the bus station, the ticker says, "All male citizens from 18 to 60 years of age should come to the military commissariat to clarify their data."

Our activists keep collecting information about the possible dragging of Belarusians into the war. pic.twitter.com/t5xK8fjI88 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 4, 2023

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Детальнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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