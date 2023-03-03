В Білорусі до 10 років колонії засудили лауреата Нобелівської премії

В Білорусі винесли вирок у "справі "Весни". Лауреата Нобелівської премії Алеся Біляцького засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.io.

Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив: Алесю Біляцькому позбавлення волі строком на 10 років;

Володимиру Лабковичу - 7 років;

Валентині Стефанович - 9 років.

Дмитру Соловйову, який перебуває за кордоном - 8 років. Наразі вирок не набув чинності й може бути оскаржений. Зазначається, що 5 січня розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру "Весна". Фігурантів справи, які не визнали провину за жодною зі статей, звинувачують у у контрабанді, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.