В Беларуси к 10 годам колонии приговорили лауреата Нобелевской премии

В Беларуси вынесли приговор по "делу "Весны". Лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.io .

Судья признал всех фигурантов дела виновными и назначил:

Алесю Беляцкому лишение свободы сроком на 10 лет;

Владимиру Лабковичу - 7 лет;

Валентине Стефанович - 9 лет.

Дмитрию Соловьеву, который находится за границей - 8 лет.

В настоящее время приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Отмечается, что 5 января началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра "Весна". Фигурантов дела, которые не признали вину ни по одной из статей, обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.