Білорусь звинуватила Україну в навмисній атаці на вантажівку в Брянській області

За даними білоруської сторони, 8 жовтня у Брянській області РФ безпілотник атакував вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією.

Внаслідок вибуху важкі поранення отримала громадянка Білорусі. Жінку госпіталізували, їй знадобилася хірургічна операція, що включала ампутування кінцівок. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України та вручило йому ноту протесту.

У Мінську стверджують, що приналежність вантажівки була очевидною, тому розцінюють подію як навмисну дію.

"Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Наголошено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь зберігає за собою право на адекватні заходи реагування", - заявив речник МЗС Руслан Варанков.

Білоруська сторона закликала припинити кроки, які нібито призводять до ескалації ситуації.