Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео)

"Удень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області", - йдеться у повідомленні.

У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

"Щодо цього інциденту поінформовано польську сторону", - додали у Комітеті.

Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, раніше два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.

Більш детально про порушення польського кордону гелікоптерами Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.