Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы (видео)

"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области", - говорится в сообщении.

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

"Об этом инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в Комитете.

Нарушение границы Польши

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.