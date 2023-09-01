Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы (видео)

Польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, якобы нарушил белорусскую границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области", - говорится в сообщении.
В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.
"Об этом инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в Комитете.
Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".
В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.
Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.
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