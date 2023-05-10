Білорусь звинувачує Україну в нібито спробі підготовки терактів 9 травня

Білорусь звинуватила Україну у нібито спробі підготовки терактів на території країни під час святкування 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта .

Повідомляється, що у Білорусі затримали групу молодих людей за нібито підготовку теракту. Зазначається, що вони дають свідчення.

Також зазначено, що затриманих об'єднує знайомство із ще одним громадянином Білорусі, який наразі перебуває у Києві. Він нібито отримав завдання від ГУР Міноборони України, а згодом знайшов виконавців у Білорусі. У мережі публікували спеціально розмиті фотографії та імена "діючих осіб": Валерій - 23 роки, Вікторія - 29 років, Ганна - 24 роки та Андрій - 29 років. Вказано, що санкції статей Кримінального кодексу, які їм приписують, - аж до смертної кари.

ЗМІ пише, що до Білорусі нібито прибули посилки із вибухівкою, які замаскували під побутові прилади. Вказано, що "її вистачило б, щоби пустити під укіс одразу кілька поїздів або влаштувати теракт серед людей під час святкування 9 травня". Зазначається, що у потрібний час посилки мали активувати, щоб спровокувати жертви та сколихнути ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, в ГУР попереджали про ймовірність російських провокацій на 9 травня, у тому числі проти Білорусі.

РБК-Україна також повідомляло, що 9 травня на українсько-білоруському кордоні з'явилися нові білборди та включили гімн України.

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