Білорусь залучена до російської кампанії з депортації українських дітей, - ISW

Аналітики зазначають, що 10 червня голова російсько-білоруської громадянської ініціативи "Союз" Сергій Лущ зустрівся у Мінську з групою із 32 українських дітей з окупованого Мелітополя.

На зустрічі він заявив, що організація "Союз" співпрацювала з окупаційною адміністрацією Запорізької області для організації поїздки та підкреслила "патріотичне виховання" дітей під час їхнього візиту до Білорусі. Як повідомляється, таке "патріотичне виховання" включає навчання дітей військової історії Росії та Білорусі в рамках кремлівського трактування Другої світової війни.

Незважаючи на цю інформацію, аналітики ISW вже давно дійшли висновку, що Білорусь причетна до російських діянь.

"ISW вже давно вважає, що білоруські чиновники, включаючи президента Білорусі Олександра Лукашенка, безпосередньо залучені до російської кампанії з депортації українських дітей", – резюмували експерти.