RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей, - ISW

Фото: к деянием РФ причастен в том числе Лукашенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 10 июня председатель российско-белорусской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя.

На встрече он заявил, что организация "Союз" сотрудничала с оккупационной администрацией Запорожской области для организации поездки и подчеркнула "патриотическое воспитание" детей во время их визита в Беларусь. Как сообщается, такое "патриотическое воспитание" включает в себя обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Несмотря на эту информацию, аналитики ISW уже давно пришли к выводу, что Беларусь причастна к российским деяниям.

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", – резюмировали эксперты.

Напомним, 6 июня 2024 года Украина вернула с временно оккупированных территорий троих детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия может передать Беларуси бригадный комплект "Искандеров". В частности, в Осиповичах (военный городок) начали строительство двух хранилищ для военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДети войныДети