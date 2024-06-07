РФ може передати Білорусі бригадний комплект "Іскандерів", триває будівництво ангарів, - ЗМІ

На військовому містечку в Осиповичах (Білорусь) почали будувати нові ангари для військової техніки. Йдеться про "Іскандери", які Мінськ отримує від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Гаюн " та " Радыё Свабода ".

Зазначається, що нові супутникові фотографії опублікувала білоруська редакція видання "Радіо Свобода". Йдеться про військове містечко №2 "Південний" в Осиповичах, де видно будівництво двох сховищ для військової техніки.

"Вони схожі на сховище для ОТРК "Іскандер-М", яке вже було збудовано на території цього військового містечка в 2022-23 роках. Один такий ангар розрахований на розміщення 13 одиниць техніки", - пише "Гаюн".

Фото: Будівництво ангарів (svaboda.org)

При цьому зазначається, що нові сховища призначені саме для "Іскандерів". Раніше Збройні сили Білорусі отримали не менше 18 одиниць техніки зі складу ОТРК "Іскандер-М", для зберігання яких недостатньо було одного сховища, побудованого раніше.

У "Гаюн" роблять висновок, що будівництво нових сховищ може свідчити, що Росія планує передати Білорусі бригадний комплект ОТРК "Іскандер-М".

Що таке бригадний комплект

До бригадного комплекту "Іскандер-М" техніки входять:

самохідні пускові установки;

транспортно-зарядні машини;

ракети;

комплексна система автоматизованого управління;

засоби контролю технічного стану;

пункт підготовки даних.

Загалом мова йде про 51 одиницю техніки.