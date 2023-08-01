Білорусь, ймовірно, намагається укласти контракт на виробництво "Шахедів", - ISW
Іран та Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Ймовірно, Мінськ намагається укласти контракт на виробництво "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Повідомляється, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані, для підписання Меморандуму про взаєморозуміння та плану двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.
Аштіані, будучи міністром оборони Ірану, насамперед відповідає за переговори про військові закупівлі та продажі, тому Хренін та Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди, пов'язані з виробництвом та постачанням зброї.
Білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про іранське виробництво безпілотників Shahed на своїй території після початкових повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва дронів-камікадзе.
Ключові висновки ISW:
- Бойовики ПВК "Вагнера" можуть замінити російських військових як основного партнера з навчання білоруської армії.
- Знімки, опубліковані 30 та 31 липня, наочно підтверджують пошкодження Чонгарського мосту після ударів 29 липня.
- ЗСУ 31 липня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.
- Російські війська вели наступальні операції на лінії Сватове – Кремінна та Авдіївка-Донецьк.
- Президент РФ Володимир Путін 31 липня ратифікував закон про збільшення штрафу за неявку мобілізованих чи призовників до військкомату після призову.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі.
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