Беларусь, вероятно, пытается заключить контракт на производство "Шахедов", - ISW
Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России на Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плана двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.
Аштиани, будучи министром обороны Ирана, в первую очередь отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали сделки, связанные с производством и поставками оружия.
Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после первоначальных сообщений о том, что Иран пытался преобразовать завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.
Ключевые выводы ISW:
- Боевики ЧВК "Вагнера" могут заменить российских военных в качестве основного партнера по обучению белорусской армии.
- Снимки, опубликованные 30 и 31 июля, наглядно подтверждают повреждения Чонгарского моста после ударов 29 июля.
- ВСУ 31 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово – Кременная и Авдеевка-Донецк.
- Президент РФ Владимир Путин 31 июля ратифицировал закон об увеличении штрафа за неявку мобилизованных или призывников в военкомат после призыва.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.