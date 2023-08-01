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Беларусь, вероятно, пытается заключить контракт на производство "Шахедов", - ISW

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Вторник 01 августа 2023 02:45
Беларусь, вероятно, пытается заключить контракт на производство "Шахедов", - ISW Фото: Беларусь, вероятно, пытается заключить контракт на производство "Шахедов" (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России на Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плана двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Аштиани, будучи министром обороны Ирана, в первую очередь отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали сделки, связанные с производством и поставками оружия.

Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после первоначальных сообщений о том, что Иран пытался преобразовать завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.

Ключевые выводы ISW:

  • Боевики ЧВК "Вагнера" могут заменить российских военных в качестве основного партнера по обучению белорусской армии.
  • Снимки, опубликованные 30 и 31 июля, наглядно подтверждают повреждения Чонгарского моста после ударов 29 июля.
  • ВСУ 31 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово – Кременная и Авдеевка-Донецк.
  • Президент РФ Владимир Путин 31 июля ратифицировал закон об увеличении штрафа за неявку мобилизованных или призывников в военкомат после призыва.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.

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