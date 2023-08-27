Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання

Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
Білорусько-російські навчання стартували після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 70 тижнів.
Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.
Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.
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