Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордону з Україною, - "Гаюн"
Білоруські військові сьогодні, 10 грудня, біля кордону з Україною випробували нову зенітну керовану ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2". Через це на півночі України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За інформацією "Гаюн", на території Болота "Ольманське" та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі були проведені випробування нової зенітної керованої ракети 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2".
Ракета призначена для ураження швидкісних маневрених аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.
Випробування разом зі стрільбою цією ракетою з "Бука" відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання.
На цій же території розташовується нова зона обмеження польотів, яка діє до 20 грудня 2024 року і забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.
Подібні стрільби в тому ж болоті проводилися у лютому 2022 року, коли ЗС РБ виконали два бойові пуски ракетним комплексом "Точка-У" у межах навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість" на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з "Бука".
"Гаюн" також зазначив, що оскільки зона обмеження діє до 20 грудня, не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.
Фото: Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордону з Україною (t.me/Hajun_BY)
Військові навчання у Білорусі
Нагадаємо, на території Білорусі розпочалися військові навчання, які триватимуть до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги.
Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.
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