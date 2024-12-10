Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордону з Україною, - "Гаюн"

Білоруські військові сьогодні, 10 грудня, біля кордону з Україною випробували нову зенітну керовану ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2". Через це на півночі України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" .

За інформацією "Гаюн", на території Болота "Ольманське" та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі були проведені випробування нової зенітної керованої ракети 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2".

Ракета призначена для ураження швидкісних маневрених аеродинамічних цілей (дронів), тактичних ракет різних типів, вертольотів і наземних цілей.

Випробування разом зі стрільбою цією ракетою з "Бука" відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання.

На цій же території розташовується нова зона обмеження польотів, яка діє до 20 грудня 2024 року і забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

Подібні стрільби в тому ж болоті проводилися у лютому 2022 року, коли ЗС РБ виконали два бойові пуски ракетним комплексом "Точка-У" у межах навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість" на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з "Бука".

"Гаюн" також зазначив, що оскільки зона обмеження діє до 20 грудня, не виключено, що ракетні пуски на цій території продовжаться найближчими днями.

Фото: Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордону з Україною (t.me/Hajun_BY)