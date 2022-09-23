Білорусь відкликає свого посла з Естонії для консультацій

Білорусь скоротить дипломатичну присутність в Естонії та відкликає посла на консультації до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Білорусі.

Також Білорусь зажадала від Естонії з 1 жовтня скоротити штат посольства до 1 дипломата та 1 працівника техперсоналу.

"В умовах неповажного ставлення до суверенітету нашої країни з боку естонського керівництва Республіка Білорусь відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини не бачить сенсу широкої дипломатичної присутності Естонії на своїй території", - заявили у відомстві.

Водночас Мінськ заявляє, що "продовжить лінію на збереження традиційно добросусідських відносин з естонським народом".

Причиною для цього МЗС Білорусі назвало "нещодавні умисні дії естонського керівництва, серед яких офіційні спроби присвоїти право виступати від імені білоруського народу та авантюри на майданчику ООН".