Білорусь вербує громадян Литви. Їх просять фотографувати пересування військових частин

За його словами, протягом першого півріччя Білорусь відвідали близько 230 тисяч громадян Литви.

Він зазначив, що в середньому щомісяця понад 50 тисяч литовців їздять до Білорусі.

Спецслужби Білорусі вербують громадян Литви

"Ми маємо інформацію про спроби вербування громадян Литви", - сказав начальник Служби охорони державного кордону.

Він зазначив, що білоруські спецслужби просять їх зробити фотографії певних об'єктів, фіксувати пересування військових підрозділів.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Крім цього, департамент держбезпеки Литви в цьому місяці попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.