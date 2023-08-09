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Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей

Фото: начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас (facebook.com/pasienislt)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецслужбы в Беларуси просят граждан Литвы по возвращении к себе домой фотографировать и передавать им данные о перемещении воинских частей.

Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15Min.

По его словам, в течение первого полугодия Беларусь посетили около 230 тысяч граждан Литвы.

Он отметил, что в среднем ежемесячно более 50 тысяч литовцев ездят в Беларусь.

Спецслужбы Беларуси вербуют граждан Литвы

"Мы имеем информацию о попытках вербовки граждан Литвы", - сказал начальник Службы охраны государственной границы.

Он отметил, что белорусские спецслужбы просят их сделать фотографии определенных объектов, фиксировать передвижения военных подразделений.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.

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