Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей

По его словам, в течение первого полугодия Беларусь посетили около 230 тысяч граждан Литвы.

Он отметил, что в среднем ежемесячно более 50 тысяч литовцев ездят в Беларусь.

Спецслужбы Беларуси вербуют граждан Литвы

"Мы имеем информацию о попытках вербовки граждан Литвы", - сказал начальник Службы охраны государственной границы.

Он отметил, что белорусские спецслужбы просят их сделать фотографии определенных объектов, фиксировать передвижения военных подразделений.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.