Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ

Білорусь нібито завжди виступала за підтримку мирних перемовин для того, щоб припинити загибель людей у ​​ході конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив глава МЗС Білорусі Сергій Алейник під час візиту до Угорщини.

перемир'я необхідно оголосити "без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував "обом сторонам" припинити бойові дії на території України.

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