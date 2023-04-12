Беларусь цинично призвала к перемирию между Украиной и РФ

Беларусь вроде бы всегда выступала за поддержку мирных переговоров для того, чтобы прекратить гибель людей в ходе конфликта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник во время визита в Венгрию.

перемирие необходимо объявить "без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "обеим сторонам" прекратить боевые действия на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.