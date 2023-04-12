Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ

Білорусь нібито завжди виступала за підтримку мирних перемовин для того, щоб припинити загибель людей у ​​ході конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив глава МЗС Білорусі Сергій Алейник під час візиту до Угорщини.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я і розпочинати переговори - що раніше, то краще", - заявив він.