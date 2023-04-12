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Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ

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Білорусь, Середа 12 квітня 2023 19:15
Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ Фото: Білорусь цинічно закликала до перемир'я між Україною та РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Білорусь нібито завжди виступала за підтримку мирних перемовин для того, щоб припинити загибель людей у ​​ході конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив глава МЗС Білорусі Сергій Алейник під час візиту до Угорщини.

"Позиція Мінська однозначна: треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я і розпочинати переговори - що раніше, то краще", - заявив він.

Алєйнік вважає, що перемир'я необхідно оголосити "без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував "обом сторонам" припинити бойові дії на території України.

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