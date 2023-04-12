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Беларусь цинично призвала к перемирию между Украиной и РФ

Новина українською →
Беларусь, Среда 12 апреля 2023 19:15
Беларусь цинично призвала к перемирию между Украиной и РФ Фото: Беларусь цинично призвала к перемирию между Украиной и РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Беларусь вроде бы всегда выступала за поддержку мирных переговоров для того, чтобы прекратить гибель людей в ходе конфликта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник во время визита в Венгрию.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил он.

Алейник считает, что перемирие необходимо объявить "без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "обеим сторонам" прекратить боевые действия на территории Украины.

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