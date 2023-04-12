Беларусь цинично призвала к перемирию между Украиной и РФ

Беларусь вроде бы всегда выступала за поддержку мирных переговоров для того, чтобы прекратить гибель людей в ходе конфликта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник во время визита в Венгрию.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - заявил он.