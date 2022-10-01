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Білорусь тримає біля кордонів України до семи БТГ, - Наєв

Фото: Білорусь тримає біля кордонів України до семи БТГ (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Марія Кучерявець

Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Наразі там продовжуються тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.

 Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп", - розповів Наєв.

Він підкреслив, що вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі, у яких залучені як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки.

"На території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до приймання нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ", - каже Наєв.

Втім, за його словами, наразі випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено.

"Але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі", - звернув увагу Наєв.

Зазначимо, як повідомляли раніше в розвідці, сім батальйонно-тактичних груп можуть налічувати в середньому від 4000 до 6000 особового складу.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Олег Жданов в коментарі РБК-Україна пояснив перекидання військ РФ до Білорусі.

Додамо, раніше стало відомо, що в Білорусі почали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.

Між тим глава Міноборони Олексій Резніков вже оцінив ймовірність участі білоруських військ у війні проти України та зазначив, що білоруські солдати не мають мотивації вступати в цей конфлікт.

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