Білорусь та Росія планують створять центри спільної підготовки військовослужбовців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови білоруського режиму Олександра Лукашенка.

"Міністерство оборони уповноважено на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проекту", - уточнили в прес-службі Лукашенка.

Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін і глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.

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