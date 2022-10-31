Білорусь та Росія планують створять центри спільної підготовки військовослужбовців

Білорусь та Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил. Відповідний проект угоди в понеділок, 31 жовтня схвалив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови білоруського режиму Олександра Лукашенка.
"Міністерство оборони уповноважено на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проекту", - уточнили в прес-службі Лукашенка.
Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін і глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.
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