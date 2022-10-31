UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь та Росія планують створять центри спільної підготовки військовослужбовців

Фото: Білорусь та Росія планують створити центри спільної підготовки військовослужбовців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь та Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил. Відповідний проект угоди в понеділок, 31 жовтня схвалив глава білоруського режиму Олександр Лукашенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт голови білоруського режиму Олександра Лукашенка.

"Міністерство оборони уповноважено на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проекту", - уточнили в прес-службі Лукашенка.

Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін і глава білоруського режиму Олександр Лукашенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусь