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Беларусь и Россия планируют создать центры совместной подготовки военнослужащих

Фото: Беларусь и Россия планируют создать центры совместной подготовки военнослужащих (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий проект соглашения в понедельник, 31 октября одобрил глава белорусского режима Александр Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы белорусского режима Александра Лукашенко.

"Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывания войск двух стран, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко.

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