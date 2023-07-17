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Білорусь та РФ ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових

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Понеділок 17 липня 2023 21:28
Білорусь та РФ ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових Фото: Білорусь та РФ ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА.

Дана угода дозволить урегулювати між РФ і Білоруссю створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин. Також вона визначить їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.

Варто зауважити, що про наміри створити спільні центри підготовки військових Лукашенко говорив ще в жовтні 2022 року - після того, як анонсував повернення в країну російських військових.

Передислокація "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.

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