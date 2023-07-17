Беларусь и РФ ратифицировали соглашение о совместных центрах подготовки военных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА.

Данное соглашение позволит урегулировать между РФ и Беларусью создание и функционирование учебно-боевых центров на базе воинских частей. Также оно определит их задачи и порядок взаимодействия министерств обороны обеих страны для организации обеспечения центров.

Стоит заметить, что о намерениях создать совместные центры подготовки военных Лукашенко говорил еще в октябре 2022 года - после того, как анонсировал возвращение в страну российских военных.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам вожак.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.

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