ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной

Новина українською →
Минск, Суббота 06 мая 2023 10:02
Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной Фото: Беларусь провела ротацию войск на границе с Украиной (t.me/modmilby)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь провела очередную ротацию войск, которые находятся возле границы с Украиной. Предыдущая ротация была зафиксирована в феврале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Возле границы с Украиной находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады Беларуси. Они выполняют задачи "по усилению охраны государственной границы".

Ротация, вероятно, осуществлялась с 28 апреля по 3 мая. Мониторинговая группа установила хронологию перемещений:

  • 28 апреля в Новобелицком районе Гомеля был замечен эшелон с техникой. Эшелон двигался в южном направлении.
  • 3 мая на станции Зябровка (Гомельский район) фиксировалось формирование эшелона с техникой. Всего на станции было замечено более 20 БТР-70МБ1/80.
  • 4 мая на станции Орша-Восточная замечен эшелон с техникой. В составе: 5 пассажирских вагонов (около 270 человек), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На техники были опознавательные знаки в виде красного квадрата.
  • 5 мая в Витебске заметили колонну военной техники в составе: около 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) и 2 бензовоза.
  • 5 мая на станции Витебск проходила разгрузка эшелона с военной техникой. Среди техники замечены грузовые автомобили МАЗ и ЗиЛ-131. Машины были без регистрационных номеров.

Предыдущую ротацию десантников провели в феврале этого года. Беларусские войска "охраняют" границу с марта 2022 года.

"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси заявили, что проведут очередную проверку боевой готовности армии.

Также пограничники Беларуси ввели пограничный контроль на границе с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь кордон з Білоруссю Граница с Украиной
NEWS
Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой