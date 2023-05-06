Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной

Фото: Беларусь провела ротацию войск на границе с Украиной (t.me/modmilby)

Беларусь провела очередную ротацию войск, которые находятся возле границы с Украиной. Предыдущая ротация была зафиксирована в феврале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".