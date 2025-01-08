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Білорусь проведе військові навчання неподалік кордону з Україною

Ілюстративне фото: Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Україною (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Кава

Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

За даними білоруського Міноборони, з 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ.

У ході збору планується здійснити:

  • прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
  • відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
  • підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Військові навчання у Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь активно підтримує російський режим. На її території базуються російські війська, авіація та військова техніка.

Крім того, білоруська влада бере участь у провокаціях, повторюючи звинувачення Кремля на адресу України, зокрема щодо нібито порушення повітряного простору. Мінськ також повідомив про перекидання додаткових сил до українського кордону.

Варто нагадати, що у вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Туди було перекинуто додаткові війська.

Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.

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