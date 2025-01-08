Беларусь проведет военные учения недалеко от границы с Украиной

Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
По данным белорусского Минобороны, с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.
В ходе сбора планируется осуществить:
С начала полномасштабного вторжения в Украину Беларусь активно поддерживает российский режим. На ее территории базируются российские войска, авиация и военная техника.
Кроме того, белорусские власти участвуют в провокациях, повторяя обвинения Кремля в адрес Украины, в частности о якобы нарушении воздушного пространства. Минск также сообщил о переброске дополнительных сил к украинской границе.
Ранее мы писали о том, что на территории Беларуси проводились военные учения, которые продолжались до 31 декабря. Из-за этого в Ровенской и Волынской областях могли участиться воздушные тревоги.
Отмечается, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь украинского региона.
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