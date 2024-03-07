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Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Литвою

Білорусь, Четвер 07 березня 2024 21:06
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Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Литвою Фото: Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Литвою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Білорусі найближчим мають відбутися військові навчання з територіальною обороною. Вони пройдуть у Воронівському районі (Гродненська обл.), який межує з литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Найближчим часом у Воронівському районі (Гродненська обл.) мають відбутися навчання з територіальною обороною. Такого висновку можна дійти на підставі аналізу державних закупівель, які останнім часом проводили райвиконком", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому Вороновський райвиконком закуповував крем шевський, голки для ручного шиття та нитки, а у березні - балаклави.

Як зазначає "Гаюн", закупівля подібних товарів характерна під час підготовки до проведення навчань із ТрО.

Вони зазвичай включають заклик резервістів із запасу та їх підготовку з військово-облікових спеціальностей. Усе завершується проведенням командно-штабних навчань.

Скільки для участі в навчаннях із запасу буде призвано резервістів наразі невідомо. Судячи з кількості голок, які закуповувалися райвиконкомом, всього буде призвано щонайменше 83 особи.

Точні терміни проведення навчань поки що не називалися, але "Гаюн" припусеає, що вони пройдуть упродовж березня-квітня.

Білорусь проведе військові навчання біля кордону з Литвоюt.me/Hajun_BY

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у широкомасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

Також у травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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