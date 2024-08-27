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Білорусь продовжує нагнітати ситуацію на кордоні: у ДПСУ назвали мету провокацій

Вівторок 27 серпня 2024 11:14
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Білорусь продовжує нагнітати ситуацію на кордоні: у ДПСУ назвали мету провокацій Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь вкотре намагається створити напруженість на кордоні з Україною, виконуючи вказівки Москви та підігруючи агресивним планам Кремля.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Білорусь навмисно створює ситуацію, щоб Україна була змушена тримати значні сили на цьому напрямку, замість того, щоб використовувати їх на більш важливих фронтах, де ведуться активні бойові дії. Це спроба відтягнути українські ресурси, але реальна ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною.

При цьому він додав, що Сили оборони України повністю контролюють усю протяжність державного кордону з Білоруссю, який складає 1000 кілометрів.

"Роблячи такий інформаційний вплив Білорусь намагається дестабілізувати ситуацію, намагаючись вплинути на наші дії для того, щоб ми тримали тут необхідну кількість сил та засобів", - підкреслив Демченко.

Він також підкреслив, що жодних нестандартних ситуацій на кордоні не фіксується, а переміщення техніки чи особового складу білоруської армії поблизу кордону не спостерігається.

Українська розвідка уважно стежить за ситуацією вглиб території Білорусі.

"Я не виключаю, що Білорусь під виглядом навчань або під тиском Росії концентрує певну кількість своїх підрозділів вглиб на значній відстані від кордону. В тому числі підігруючи інформаційно, роблячи відеосюжети, в яких вони роблять вигляд, що посилили саме цей напрямок", - заявив Демченко.

Водночас, речник наголосив на необхідності пильної уваги до кордону з Білоруссю, який залишається потенційно загрозливим. Він підкреслив важливість спорудження та підтримання в належному стані інженерних споруд і укріплень на кордоні та в прикордонній зоні.

Нагадаємо, 25 серпня МЗС України застерегло Білорусь від провокацій, закликавши відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.

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