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У Білорусь прилетіли китайські військові: з якою метою

Фото: до Білорусі прибули китайські військові (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До Білорусі сьогодні прибули китайські військові для проведення спільних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Республіки Білорусь.

За даними Міноборони китайські військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні, яке відбудеться в період з 8 до 19 липня. 

Спільне тренування нібито дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ.

Нагадаємо, що в січні до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю.

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