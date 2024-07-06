У Білорусь прилетіли китайські військові: з якою метою

До Білорусі сьогодні прибули китайські військові для проведення спільних навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Республіки Білорусь.
За даними Міноборони китайські військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні, яке відбудеться в період з 8 до 19 липня.
Спільне тренування нібито дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ.
Нагадаємо, що в січні до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю.
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