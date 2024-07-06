В Беларусь прилетели китайские военные: с какой целью

По данным Минобороны китайские военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля.

Совместная тренировка якобы позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.