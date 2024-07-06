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В Беларусь прилетели китайские военные: с какой целью

Фото: в Беларусь прибыли китайские военные (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Беларусь сегодня прибыли китайские военные для проведения совместных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Республики Беларусь.

По данным Минобороны китайские военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке, которая состоится в период с 8 по 19 июля. 

Совместная тренировка якобы позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

Напомним, что в январе в Беларусь четыре раза поступал военный груз Китая.

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