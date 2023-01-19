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В Беларусь прилетели два российских истребителя

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Беларусь, Четверг 19 января 2023 15:03
В Беларусь прилетели два российских истребителя Фото: в Беларусь прилетели два российских истребителя Су-24 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 19 января, в Беларуси зафиксировали прибытие двух российских истребителей. Су-24 приземлились на аэродроме "Барановичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Это самолеты с регистрационными номерами RF-54408 и RF-54409, которые приземлились на аэродром "Барановичи" в промежутке между 11:00 и 11:15.", - говорится в сообщении.

Фото: в Беларусь прилетели два российских истребителя (t.me/Hajun_BY)

Как сообщалось, сегодня в Минобороны Беларуси заявили о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.

Сегодня также в Беларуси фиксируют активность вражеской российской авиации.

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