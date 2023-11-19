Білорусь подає сигнали про відкритість до діалогу для відбілювання свого іміджу, - спецслужби Польщі

"Росія і Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на руйнування іміджу Польщі, підрив взаємної довіри між поляками й українцями, висміювання структур безпеки Польщі та сіяння тривоги в нашому суспільстві", - заявив він.

За словами Жаріна, останнім часом кремлівська пропаганда продовжує операцію з дискредитації польської обороноздатності, просуваючи тезу про те, що військовий потенціал польських збройних сил перебільшений.

"Водночас рішення польського Міністерства оборони про створення танкового батальйону на сході країни було "інтерпретовано" кремлівською пропагандою - зокрема й Д. Пєсковим - як крок до ескалації напруженості у відносинах із Мінськом і Москвою", - заявив він.

Жарін зазначив, що згідно з раніше проведеними операціями, спрямованими на сварку поляків і українців шляхом надання розголосу подіям (реальним або вигаданим), здатним послабити взаємну довіру між двома народами, пропаганда Росії в даний час акцентує увагу на протесті польських перевізників на кордоні з Україною.

"У пропагандистській діяльності режиму Лукашенка щодо Польщі простежується наступна тенденція - подають сигнали про відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі, водночас забувають про зло, яке нібито вчинила польська сторона досі", - заявив він.

Представник уряду Польщі додав, що водночас режим Лукашенка послідовно презентує нинішню політику Варшави як агресивну, провокаційну і шкідливу для Польщі та Європи.

"Подібні наративи білоруського режиму слід сприймати як спробу використати поствиборчу ситуацію в Польщі для пом'якшення позиції польського уряду щодо ворожих дій Мінська, а також для відбілювання свого іміджу, повного фальші, - заявив він.

Жарін додав, що операція з дестабілізації польсько-білоруського кордону з використанням штучної міграції, розпочата режимом Лукашенка влітку 2021 року, яку курують і контролюють білоруські служби, триває.

"Ця операція також постійно супроводжується дезінформаційною діяльністю, що полягає в постійному повторенні звинувачень на адресу Польщі у скоєнні - руками прикордонних служб - геноциду щодо "біженців", які перетинають або намагаються перетнути прикордонний бар'єр", - підкреслив він.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній із капіталом з-за кордонів ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин із ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога – повернення до системи дозволів для України.

Крім того, Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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