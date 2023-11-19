Беларусь подает сигналы об открытости к диалогу для отбеливания своего имиджа, - спецслужбы Польши

"Россия и Беларусь продолжают операции против Польши, направленные на разрушение имиджа Польши, подрыв взаимного доверия между поляками и украинцами, высмеивание структур безопасности Польши и сеяние тревоги в нашем обществе", - заявил он.

По словам Жарина, в последнее время кремлевская пропаганда продолжает операцию по дискредитации польской обороноспособности, продвигая тезис о том, что военный потенциал польских вооруженных сил преувеличен.

"В то же время решение польского Министерства обороны о создании танкового батальона на востоке страны было "интерпретировано" кремлевской пропагандой - в том числе и Д. Песковым - как шаг к эскалации напряженности в отношениях с Минском и Москвой", - заявил он.

Жарин отметил, что в соответствии с ранее проводимыми операциями, направленными на ссору поляков и украинцев путем придания огласке событий (реальных или вымышленных), способных ослабить взаимное доверие между двумя народами, пропаганда России в настоящее время акцентирует внимание на протесте польских перевозчиков на границе с Украиной.

"В пропагандистской деятельности режима Лукашенко в отношении Польши прослеживается следующая тенденция - подаются сигналы об открытости Минска к диалогу с будущим правительством Польши, при этом забывается зло, якобы совершенное польской стороной до сих пор", - заявил он.

Представитель правительства Польши добавил, что в то же время режим Лукашенко последовательно представляет нынешнюю политику Варшавы как агрессивную, провокационную и вредную для Польши и Европы.

"Подобные нарративы белорусского режима следует воспринимать как попытку использовать поствыборную ситуацию в Польше для смягчения позиции польского правительства по отношению к враждебным действиям Минска, а также для отбеливания своего имиджа, полного фальши, - заявил он.

Жарин добавил, что операция по дестабилизации польско-белорусской границы с использованием искусственной миграции, начатая режимом Лукашенко летом 2021 года и курируемая и контролируемая белорусскими службами, продолжается.

"Эта операция также постоянно сопровождается дезинформационной деятельностью, заключающейся в постоянном повторении обвинений в адрес Польши в совершении - руками пограничных служб - геноцида в отношении "беженцев", пересекающих или пытающихся пересечь пограничный барьер", - подчеркнул он.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получение доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для Украины.

Кроме того, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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