У Білорусь почали прибувати нові російські війська та ешелони з технікою, - Гаюн

Росія відправила у Білорусь нові підрозділи своїх військ, а також ешелони з технікою. Ймовірно, РФ проводить ротацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Білорускі Гаюн" в Telegram.
Так, вчора, 7 березня, на залізничний вокзал Осиповичі-1 (Могильовська область Білорусі) прибули два ешелони з технікою та живою силою з РФ. Перший був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальна (Московська область). У ньому знаходилося 47 вагонів, з них:
За даними моніторингової групи, до Осиповичів прибули 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".
Другий ешелон виїхав зі станції Вязьма (Смоленська область). У ньому були 49 вагонів, з яких:
"Гаюн" припускає, що Росія проводить ротацію військ, які з 25 лютого почали залишати білоруські полігони.
"На заміну їм до Білорусі прибувають нові солдати РФ, які, мабуть, також дислокуватимуться на білоруських полігонах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" раніше зазначала, що Росія проводить ротацію військ у Білорусь. Проте, за даними групи, Росія не накопичує свої сили в Білорусі, оскільки кидає резерви на фронт в Україну.
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