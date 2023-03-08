В Беларусь начали прибывать новые российские войска и эшелоны с техникой, - Гаюн

Так, вчера, 7 марта, на железнодорожный вокзал Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) прибыли два эшелона с техникой и живой силой из РФ. Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочная (Московская область). В нем находилось 47 вагонов, из них:

5 пассажирских вагонов (с личным составом - около 250 человек);

3 крытых вагона (со снаряжением);

39 вагонов-платформ (с военной техникой).

По данным мониторинговой группы, в Осиповичи прибыли 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон был отправлен со станции Вязьма (Смоленская область). В нем было 49 вагонов, из которых:

4 пассажирских вагона (с личным составом - около 200 человек);

5 крытых вагонов (со снаряжением);

40 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).

"Гаюн" предполагает, что Россия проводит ротацию войск, которые с 25 февраля начали покидать белорусские полигоны.

"На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, вероятно, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", - говорится в сообщении.