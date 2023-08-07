Білорусь почала військові навчання біля кордонів Литви та Польщі: що відомо

"Сьогодні МО РБ повідомило про початок командно-штабних навчань з 6-ю механізованою бригадою ЗС РБ (в/ч 05733, дислокується в Гродно). Повідомлялося, що навчання відбуватимуться на полігоні "Гожский" та ділянках місцевості в Гродненській області", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у моніторинговій групі, Сувальський коридор - сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який може з'єднати територію РБ з Калінінградською областю РФ.

Своєю чергою, полігон "Гожский" знаходиться в безпосередній близькості від кордону з Литвою та Польщею.

"Полігон був побудований ще в 1950-х роках. А 6-а механізована бригада (до 1992 року - 6-а танкова дивізія) дислокується в Гродно з 1980 року. Іншими словами, військові використовують полігон для проведення навчань уже не один десяток років", - уточнює "Гаюн".

У моніторинговій групі запевняють, що "немає жодного зв'язку між проведенням навчань із 6-ю механізованою бригадою та потенційною загрозою Сувальському коридору".

Водночас у Міноборони Білорусі розповіли, що "під час навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій".

"Під час підготовки активно використовувався досвід так званої "СВО". А саме: широке застосування безпілотних літальних апаратів та тісна взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ", - йдеться в повідомленні.

Навчання в Білорусі

На території Білорусі постійно відбуваються навчання російської армії, яка вторглася до України у лютому 2022 року. Саме з Білорусі до Київської області заходила одна з численних колон російської армії, що складалася з великої кількості техніки та живої сили.

Буквально нещодавно у Білорусі заявили про продовження чергових навчань за участю окупантів на своїх полігонах до 6 серпня. І вже 7 серпня розпочались нові навчання.