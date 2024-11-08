Білорусь побудує дві нові прикордонні застави на кордоні з Україною, - "Гаюн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" .

Раніше "Гаюн" повідомляв, що Держприкордонкомітет Білорусі запланував будівництво прикордонної застави в Лоївському районі Гомельської області. Вона розташована менш ніж за кілометр від кордону з Україною. Пізніше ця інформація підтвердилася.

"Прикордонна застава "Карпівка" забезпечує охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою Сож. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина - на воді (на брандвахті). Тому зараз ідеться не про формування нового підрозділу, а про будівництво комплексу "стаціонарної" інфраструктури", - зазначає "Гаюн".

Окрім того, Держприкордонкомітет планує побудувати прикордонну заставу в урочищі Селище (Столинський район Брестської області). Вісім років тому тут уже був прикордонний пост, але, найімовірніше, він був тимчасовим.

Планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року.

Фото: Білорусь побудує дві нові прикордонні застави на кордоні з Україною (Hajun_BY)