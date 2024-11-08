Беларусь построит две новые пограничные заставы на границе с Украиной, - "Гаюн"

Белоруссия продолжает укреплять границу с Украиной. В частности, планирует построить два новых пограничных залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" .

Ранее "Гаюн" сообщал, что Госпогранкомитет Беларуси запланировал строительство пограничной заставы в Лоевском районе Гомельской области. Она расположена менее чем в километре от границы с Украиной. Позже эта информация подтвердилась.

"Пограничная застава "Карповка" обеспечивает охрану участка границы с Украиной, проходящий по реке Сож. Часть объектов заставы расположена на земле, часть - на воде (на брандвахте). Поэтому сейчас речь идет не о формировании нового подразделения, а о строительстве комплекса" стационарной "инфраструктуры", - отмечает "Гаюн".

Кроме того, Госпогранкомитет планирует построить пограничную заставу в урочище Селище (Столинский район Брестской области). Восемь лет назад здесь уже был пограничный пост, но, вероятнее всего, он был временным.

Планируется, что все объекты для обоих пограничных застав будут построены до конца 2026 года.

Фото: Беларусь построит два новых пограничных залога на границе с Украиной (Hajun_BY)