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Білорусь хоче зміцнити кордон з Україною: "Гаюн" дізнався деталі

Четвер 11 липня 2024 16:10
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Білорусь хоче зміцнити кордон з Україною: "Гаюн" дізнався деталі Ілюстративне фото: Білорусь хоче зміцнити кордон з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь має намір збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави - військові об'єкти, де розмістять підрозділи білоруських прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За інформацією моніторингового каналу, будівництво прикордонних застав запланував Державний прикордонний комітет Білорусі. Відомство хоче закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю".

У "Гаюні" уточнюють, що один комплекс прикордонної застави побудують у селі Карпівка Лоївського району. Заставу (підрозділ прикордонників) там створили ще у 2017 році, вона охороняє ділянку кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометрів, що проходить по річці Сож.

Ще один комплекс прикордонної застави, за неофіційними даними, хочуть збудувати у селі Свіча Наровлянського району. Там заставу сформують з нуля. Вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону.

У "Гаюні" наголошують, що таку локацію для будівництва було обрано невипадково, оскільки в тому районі зараз знаходиться лише одна застава Мозирського прикордонного загону - "Наровля".

Білорусь хоче зміцнити кордон з Україною: &quot;Гаюн&quot; дізнався деталіФото: локації, де хочуть звести прикордонні застави (t.me/Hajun_BY)

Що передувало

Нагадаємо, раніше Білорусь почала розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито стягує війська до кордону. Також у Мінську злякалися, що українські захисники будують фортифікації на кордоні з РБ.

У Державній прикордонній службі України у відповідь на такі вкидання заявили, що Україна не несе загрози Білорусі. При цьому додали, що посилювати оборону на кордоні продовжать.

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Білорусь Кордон з Україною Прикордонники
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