Білорусь планує відмовитись від заборони на розміщення "ядерки", - ЦНС

Влада Білорусі планує оновити військову доктрину з метою відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

У публікації зазначається, що таким чином Мінськ хоче тиснути на держави Заходу в інтересах Кремля.

"За повідомленнями місцевих, у РФ завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. Оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території Білорусі", - передали в Центрі.

Це може дати режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює РФ, пояснюють у ЦНС.

"Затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання “всебілоруських народних зборів” 24-25 квітня 2024 року", - йдеться в матеріалі.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Мінськ має отримати ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатен запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Лукашенко вже почав мріяти про те, як буде використовувати ядерну зброю, однак в РФ заявили, що контроль за ТЯЗ залишається за ними.

Як заявив, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю. Крім того, частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї.

Також повідомлялося, що у квітні минулого року Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер".