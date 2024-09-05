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Білорусь підтвердила нічну роботу ППО по дронах, але не назвала їх "російським"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні вночі, 5 вересня, в Білорусі зафіксували порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Було прийнято рішення щодо їх знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного штабу - першого заступника командувача Військово-повітряних сил й військ протиповітряної оборони (ППО) Сергія Фролова, якого цитує Міністерство оборони Білорусі.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами.Було прийнято рішення на їх знищення", - заявив Фролов та додав, що усі цілі були знищені.

Зокрема він відзначив, що наразі проводиться перевірка

Варто додати, що в офіційній заяві жодним чином не згадуються "Шахеди", якими цієї ночі Росія атакувала Україну та про які стверджував білоруський моніторинговий канал "Беларускі Гаюн". 

Нічна атака на Україну 

Ввечері, 4 вересня, у Києві, а також низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові заявляли про загрозу балістики. Зокрема вночі росіяни запустили й дрони. 

Вночі, як писав Telegram-канал "Беларускі Гаюн", в Гомельському районі Білорусі військові збивали ворожі "Шахеди", які вкотре залетіли на територію країни. 

Протягом останніх місяців російські БпЛА вже неодноразово "губились" на території Білорусі. Як приклад, це ставалось під час атаки у ніч на 4 вересня, або ж у ніч на 31 серпня.  

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